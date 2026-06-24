Hicieron una colecta para participar de un Panamericano y se trajeron todas las medallas

El esfuerzo, la perserverancia y la lección de nunca bajar los brazos dieron resultados en cuatro patinadoras artísticas de San Luis que consiguieron muy buenas actuaciones en el campeonato Panamericano de clubes que se disputó en Buenos Aires. Las cuatro chicas hicieron podio en el difícil torneo en representación de UPSAL, la Unión de Patinadores de San Luis.

Melani Carrizo fue campeona en la categoría Solo dance espoir, en tanto que Valentina Bustos en Solo Dance Mini intermedia; Alma D'Amico, de 13 años en Solo dance Cadetes y Alma Velazquez en Solo Dance Youth Intermedia, obtuvieron el subcampeonato Panamericano.

Las resonantes victorias de las deportistas puntanas toman aún más valor porque su historia se conoció en mayo de este año cuando junto a sus familias organizaron una colecta para comprar los uniformes que les exigía la organización para participar del certamen.

Además de subirse al podio en sus categorías, las chicas quedaron muy conformes con la puntuación otorgada por los jurados, lo que demostró su evolución en la pista. La campeona recogió 38,15; Bustos logró 36,64; D´amico alcanzó 38,42 y Velázquez 54,74 en la categoría más exigente.

Del torneo que terminó el martes 23 de junio participaron clubes de Argentina, Bolivia, Panamá, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, México y Paraguay.