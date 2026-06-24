Empiezan las definiciones en la fase de grupos

Seis partidos que prometen ser vibrantes y tener muchas emociones están programados para este miércoles 24 de junio en la Copa del mundo. No es una fecha cualquiera: comienzan a definirse las fases de grupos.

Las alegrías y las tristezas sucederán una tras otra en esta mitad de semana en la que además se conocerán más equipos clasificados y eliminados.

El primer grupo en terminar será el que tiene dos partidos a partir de las 16 y que enfrenta a los dos punteros por un lado y a los dos colistas por el otro. Suiza-Canadá jugarán en un partido en el que el ganador pasará como primero de grupo. En caso de empate ese beneficio recaerá sobre Canadá que tiene mejor diferencia de gol.

El otro partido del grupo será el que disputen Bosnia y Qatar con la esperanza de obtener un triunfo que los posicione como uno de los mejores terceros.





El grupo C aparece un poco más cerrado en cuanto a su definición. Lo lideran Brasil y Marruecos con cuatro puntos y aparece en tercer lugar Escocia con tres.

Los africanos se enfrentarán a partir de las 19 a Haití que aún no ha conseguido sumar; en tanto que los brasileños tendrán enfrente a la misma hora a los escoceses, que llegan a la última fecha con chance de clasificación.

Más claro aparece el grupo A que se definirá a partir de las 22 y que tiene a México ya clasificado con seis puntos, en su partido final contra Chequia que apenas sumó uno.

El otro partido de la zona lo animarán Corea del Sur -segundo por ahora con 3 puntos- y Sudáfrica que sumó apenas un punto producto de su empate con los europeos.