El abrazo eterno de una escuela a las Malvinas: 649 pasos de memoria viva

Hay días en que las aulas no solo enseñan historia, sino que la abrazan. Los pasillos del Colegio N° 3 "Manuel Belgrano", de La Toma, se transformaron en un mar celeste y blanco. No fue un día común; los uniformes habituales cedieron su lugar a camisetas de la selección, banderas colgadas al cuello y carteles cargados de un sentimiento que no se desgasta con los años: el amor incondicional por Malvinas.

La escuela mantuvo en alto los valores patrióticos. Foto: gentileza.



El momento más sobrecogedor de la jornada ocurrió cuando la comunidad educativa se tomó de las manos para rodear el edificio. No fue un recorrido al azar. Cada paso dado en ese abrazo simbólico alrededor del colegio representó a uno de los 649 soldados que dejaron su vida en el suelo isleño. En ese andar silencioso, el dolor del pasado se transformó en un tributo vivo y colectivo.

Directivos y docentes acompañaron con entusiasmo. Foto: gentileza.



La emoción encontró su punto más alto con la intervención del alumno Román Tello. Con un respeto casi sagrado, Román llevó consigo una Bandera Argentina de Ceremonia que guarda una mística única: estuvo en la Base Aérea de Río Gallegos durante el conflicto.

Malvinas, siempre Malvinas. Foto: gentileza.



Al relatar lo que hacían los pilotos antes de despegar hacia el peligro o al tocar suelo firme, las palabras del joven conmovieron hasta las lágrimas a compañeros y docentes, tendiendo un puente directo entre los héroes de 1982 y la juventud de hoy.

Los jóvenes mantienen viva la memoria. Foto: gentileza.



La reflexión histórica y el profundo minuto de silencio estuvieron guiados por los profesores Silvina González y Alan Gil Manchento, quienes invitaron a los jóvenes a mantener encendida la llama de la soberanía a través del conocimiento y la empatía.

La comunidad participó de un encuentro inolvidable. Foto: gentileza.



Esta emotiva conmemoración tuvo lugar el pasado viernes 12 de junio en ambos turnos del establecimiento, en vísperas del Día de la Máxima Resistencia (14 de junio), una fecha que marcó las horas más cruentas y valerosas del conflicto bélico.

La nueva placa que luce la institución. Foto: gentileza.



Como broche de oro para una jornada inolvidable, el ingreso al colegio cuenta ahora con una nueva marca en su geografía y en su alma. Se inauguró una Placa Simbólica que recuerda a cada persona que cruza esa puerta que el Colegio Manuel Belgrano está a exactamente 2.050 kilómetros de las Islas Malvinas. Una distancia física que, tras las demostraciones de amor de este día, se sintió más corta que nunca.

