Messi hizo un golazo y es el máximo anotador de la historia de los Mundiales

La Selección argentina a en busca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial este lunes y a Austria, en un encuentro donde también podría asegurarse el primer puesto en el Grupo J. Gana 1 a 0 con gol de Lionel Messi.

En caso de quedarse con la victoria, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán su lugar asegurado en los 16avos de final, mientras que un empate los dejaría con un pie y medio en la próxima instancia.

Por otra parte, también existe la posibilidad de que este mismo lunes aseguren la primera posición en el Grupo J. Para que esto ocurra, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán quedarse con el triunfo frente al combinado austríaco y que Jordania no le gane a Argelia.

El rival de la selección viene de ganar 3 a 1 en su debut ante Jordania y mostró una combinación de presión alta, juego vertical, experiencia europea y una estructura táctica trabajada bajo la conducción de Ralf Rangnick.

Argentina saldrá a la cancha con DIbu Martínez, Molina, Romero, Martínez y Medina en la defensa; De Paul, Mac Allister, Enzo y Thiago Almada en el mediocampo; y Messi y Lautaro Martínez en la delantera.