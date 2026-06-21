Hallaron abandonado el Ford Falcon del escandaloso robo

Tras casi cinco días de misterio porque no había ningún registro de cómo fue el robo, en un camino que lleva a la base aérea de Villa Reynolds, apareció abandonado el Ford Falcon de lujo modelo 1971 y de color celeste plomizo que fue robado de una casa abandonada en pleno centro de Villa Mercedes.

El vehículo, que pertenece a una sucesión, fue sustraído de una vivienda de la calle Maipú, entre Pedernera y Avenida Mitre, justo frente a la plaza San Martín, en inmediaciones al Concejo Deliberante.

Sin violentar el portón de la propiedad y sin despertar ningún tipo de sospechas, los delincuentes se las ingeniaron para apoderarse del rodado (se desconoce si lo remolcaron o si lo sacaron empujando) y para pasar desapercibidos frente a la cámara de seguridad del legislativo municipal.

La denuncia del enigmático robo fue hecha por un hombre de 52 años y este domingo al mediodía fue anoticiado que el vehículo había sido hallado en la banquina de la ruta provincial 24 y Autopista Serranías Puntanas, en el acceso a Villa Reynolds.

El personal de la Comisaría Octava verificó la documentación y una de las propietarias del rodado reconoció el automóvil que pertenece a una sucesión. Después de las pericias de los expertos de Criminalística, la fiscalía interviniente, ordenó la entrega del vehículo a la damnificada.

Ahora se espera que las tareas investigativas de la Policía encuentren el otro vehículo que el pasado 14 de junio fue robado en la zona oeste de Villa Mercedes, en jurisdicción de la Comisaría 12.

Se trata del Ranault Clio verde oscuro que fue el botín de un asalto a mano armado, al estilo de los que se cometen en Buenos Aires, y que fue cometido por dos motochorros. El ataque fue en calle Santiago Betbeder al 1500, entre las calles Federico Causa y Jorge Roca.