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No es un domingo cualquiera: Día del Padre, empieza el invierno y luna en cuarto creciente

Pronostican un día muy frío, ideal para que papá se quede en casa con sus hijos abriendo regalos y mirando los partidos del Mundial. 

Por redacción
| Hace 11 horas

No es un domingo más este 21 de junio, post día de la bandera, feriado inexistente por caer sábado. A las 5:24 de la madrugada comenzó el invierno y durante todo el día los padres recibirán los saludos y los regalos por su día. Como si fuera poco, hoy cambia la luna a su cuarto creciente.

 

 

El domingo día del padre estará muy frío durante toda la jornada por el ingreso de un frente frío el sábado a la tarde que mantendrá descenso de temperaturas y heladas en toda la provincia. El pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado e irá variando a despejado y se esperan mínimas de 2 grados y máximas de 14.

 

 

Habrá vientos del surente con ráfagas algo fuertes en el norte y esas condiciones se mantendrán durantes largos días en los cortos días del comienzo del invierno.

 

 

Ante ese panorama fresco, la opción de los padres para celebrar su día podría ser quedarse en casa a ver una maratón de partidos mundialistas. Mientras abren los regalos, ya podrían ir planificando la tarde. A la hora del asado: España- Arabia Saudita; a la hora de los mates, Bélgica-Irán; a la hora de la merienda Uruguay- Cabo Verde y a la hora de la cena, Nueva Zelanda- Egipto.

 

 

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