El Club Rincón celebra 70 años de pasión, identidad y pertenencia
Fundada en 1956, la emblemática institución festeja siete décadas de historia comunitaria, grandes hitos deportivos y un presente que lo mantiene como el gran orgullo.
El fútbol grande no siempre se escribe con presupuestos millonarios; a veces, se redacta a mano, con una pelota gastada y las ganas de un grupo de amigos. Así comenzó la historia del Club Rincón un 20 de junio de 1956 en el paraje que le da nombre, a un paso de San Francisco del Monte de Oro.
Siete décadas después, ese impulso primitivo no solo sigue en pie, sino que se ha transformado en el ADN de toda una comunidad.
Los memoriosos todavía recuerdan aquellas primeras épocas donde la pasión se medía en kilómetros de tierra.
Sin infraestructura pero con el pecho inflado, los pioneros desafiaban los caminos rurales para medir fuerzas contra los vecinos de Rodeo de Cadenas, Socoscora, La Carolina, El Tala y Toro Negro.
En esas canchas abiertas, donde el viento del norte puntano curtía la piel, se moldeó una identidad inquebrantable basada en la humildad y el esfuerzo compartido.
El crecimiento institucional llegó de manera natural, como un secreto familiar que se hereda.
La camiseta pasó de abuelos a hijos y de hijos a nietos, convirtiendo al club en una herencia afectiva antes que en una simple competencia dominical.
En el plano deportivo, las vitrinas guardan con orgullo el histórico ascenso a la Primera División de la Liga Sanluiseña en 2014, y la reciente mudanza en 2024 a la Liga del Norte Puntano, un espacio geográfico y sentimental que le calza a la perfección.
El destino quiso que este aniversario redondo coincida con una sonrisa fresca: en los primeros meses de este 2026, el equipo se coronó campeón del Torneo de Verano de San Francisco, desatando una fiesta que todavía resuena en las calles del paraje.
Hoy, setenta años después de la primera patada a la pelota, el Club Rincón demuestra que el éxito va mucho más allá de los noventa minutos de juego.
El festejo es el reflejo de un pueblo que se reconoce en esos colores, que encuentra refugio en la amistad de su gente y que sabe que, en este rincón del mapa, la historia grande se sigue escribiendo todos los días.
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