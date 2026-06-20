El Club Rincón celebra 70 años de pasión, identidad y pertenencia

La historia arrancó con pasión, y con pasión se sigue escribiendo. Foto: gentileza.

El fútbol grande no siempre se escribe con presupuestos millonarios; a veces, se redacta a mano, con una pelota gastada y las ganas de un grupo de amigos. Así comenzó la historia del Club Rincón un 20 de junio de 1956 en el paraje que le da nombre, a un paso de San Francisco del Monte de Oro.



Siete décadas después, ese impulso primitivo no solo sigue en pie, sino que se ha transformado en el ADN de toda una comunidad.

Más acá en el tiempo, el Club sigue marcando su sello con compromiso y entrega. Foto: gentileza.



Los memoriosos todavía recuerdan aquellas primeras épocas donde la pasión se medía en kilómetros de tierra.



Sin infraestructura pero con el pecho inflado, los pioneros desafiaban los caminos rurales para medir fuerzas contra los vecinos de Rodeo de Cadenas, Socoscora, La Carolina, El Tala y Toro Negro.

Cada partido queda guardado en el devenir colectivo de la historia. Foto: gentileza.



En esas canchas abiertas, donde el viento del norte puntano curtía la piel, se moldeó una identidad inquebrantable basada en la humildad y el esfuerzo compartido.



El crecimiento institucional llegó de manera natural, como un secreto familiar que se hereda.

El Club está en el ADN de la puntanidad. Foto: gentileza.



La camiseta pasó de abuelos a hijos y de hijos a nietos, convirtiendo al club en una herencia afectiva antes que en una simple competencia dominical.



En el plano deportivo, las vitrinas guardan con orgullo el histórico ascenso a la Primera División de la Liga Sanluiseña en 2014, y la reciente mudanza en 2024 a la Liga del Norte Puntano, un espacio geográfico y sentimental que le calza a la perfección.

El Club cumple años y su familia celebra a lo grande. Foto: gentileza.



El destino quiso que este aniversario redondo coincida con una sonrisa fresca: en los primeros meses de este 2026, el equipo se coronó campeón del Torneo de Verano de San Francisco, desatando una fiesta que todavía resuena en las calles del paraje.



Hoy, setenta años después de la primera patada a la pelota, el Club Rincón demuestra que el éxito va mucho más allá de los noventa minutos de juego.

Uno de tantos instantes a lo largo de la historia del club. Foto: gentileza.



El festejo es el reflejo de un pueblo que se reconoce en esos colores, que encuentra refugio en la amistad de su gente y que sabe que, en este rincón del mapa, la historia grande se sigue escribiendo todos los días.

