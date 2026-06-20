¿Quién es el empresario puntano acusado por el gobernador de Mendoza de hacer fake news?

La endeble relación que establecieron hace poco el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, con su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, podría tener nuevas grietas a causa de un polémico empresario de la provincia con fuertes vínculos con el oficialismo. Dedicado a los medios y la industria textil con la misma proporción temporal, el misterioso sujeto quedó en el centro de la polémica tras una denuncia del primer mandatorio mendocino.

El empresario apuntado se llama Joel César Condorí Tolaba, es boliviano aunque vive y trabaja en San Luis, tiene 38 años y además de un negocio de ropa cada tanto requerido por la justicia por tener un taller clandestino, es nada más y nada menos que el dueño de muchas de las frecuencias radiales que hay autorizadas en la provincia. Llegó a esa posesión gracias a su cercanía con José Giraudo, ex funcionario poggista, aliado del gobernador y en algún momento de su dilatada carrera en la función pública, responsablel ENACOM, el organismo que otorgaba las licencias radiales.

Cornejo denunció directamente a Condorí de producir fake news en su contra y en contra de otros dirigentes del gobierno mendocino por medio de un portal de noticias y de cuentas falsas en redes sociales. El grupo que tiene el boliviano se llama Puma SAS y tiene el cuit de ARCA vencido por falta de rendiciones de cuentas. “En Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas”, escribió el gobernador de la provincia vecina en X, a la vez que anunció el inicio de acciones legales.

En paralelo, el portal MDZonine, uno de los más populares de Mendoza, acusó a la empresa de Condorí de crear un medio paralelo con una identificación visual y un nombre muy parecido al suyo, algo que El Diario de la República denunció hace un par de años por ser víctima de una práctica similar en la provincia.

Cornejo denunció penalmente al grupo Puma SAS por difundir, crear y amplificar contenido noticioso falso y puso en escena a Condorí, un empresario que a pesar de ser dueños de medios como FM Mix y el portal infosanluis gusta de permanecer en el anonimato. Encontrar una foto con su rostro es prácticamente imposible.

Quienes conocen, sin embargo, en detalle la cara de Joel son los empresarios mediáticos cercanos al poggismo, que le permitió que montara todo el negocio de las frecuencias radiales a su alrededor. Para obtener una licencia radial en San Luis, el método más sencillo es llamarlo a Condorí.

El grupo de Diego Masci, Facundo Santarone y Giraudo conoce las prácticas del enigmático boliviano porque aprovecharon sus medios de difusión para enviar noticias falsas sobre el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá cuando estaba al frente de Ejecutivo Provincial y porque consiguieron gracias a Condorí que sus medios se escucharan en toda la provincia. El caso más claro es el de Radio Dimensión, cuyo alcance se potenció notablemente gracias al aporte del ahora acusado por Cornejo.