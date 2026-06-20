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Un policía de franco evitó que un joven se lanzara de un puente

Fue en el que está en la Circunvalación de la ruta nacional 147 y Justo Daract, en la entrada a San Luis. El oficial venía de La Punta, en su auto, y al observar la situación no dudó en actuar. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La rápida acción de un oficial de policía que estaba de franco y pasaba por el lugar adecuado en el momento indicado fue determinante para salvarle la vida a un joven que se quería tirar del puente ubicado en la Circunvalación de ruta nacional 147  y Justo Daract. El hecho fue presenciado por muchas personas que pasaban por el lugar.

 

 

Pero el único que se decidió en hacer algo concreto para evitar la tragedia fue Sebastián Muñoz, oficial principal de la Policía Provincial, que entraba a San Luis en su auto, acompañado de su hija, desde la Ciudad de La Punta. Fue justamente la menor la que le advirtió al agente que algo raro pasaba en la zona.

 

 

El hecho sucedió el viernes a las 18 y alrededor de él se reunieron muchas personas, incluso vendedores ambulantes que ofrecían camisetas de la Selección y otros elementos en la parte baja del puente. Arriba, un joven amenazaba hacía unos 10 minutos con arrojarse al vacío.

 

 

Al ver la situación Muñoz estacionó su auto en la banquina, le pidió a su hija que no se bajara del auto y corrió con velocidad hacia la ruta. Apenas detectó que el joven estaba distraído en otra cosa y no habia dado con su presencia cercana, el oficial lo tomó de dónde pudo, para reincoporarlo a la ruta.

 

 

Aparentemente, en ese momento, el desconocido se sostenía solo con una mano y el resto del cuerpo estaba del otro lado de la varanda, colgando hacia la nada. Estaba a muy poco tiempo de tirarse, especularon los testigos.

 

 

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