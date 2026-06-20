  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 20 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 20 de Junio de 2026

EN VIVO

Fue hace cinco años

Se acerca el juicio oral por un tremendo accidente

La Justicia tiene todo listo para comenzar a juzgar a un camionero que causó una tragedia en la autopista en febrero de 2021. Murieron tres personas y le pidieron 5 años de prisión. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Tres personas fallecidas y cinco años de espera serán algunos de los elementos que se ventilarán en el juicio oral contra un camionero que causó un accidente fatal en la autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de La Cumbre.

 

 

Sin fecha de comienzo, el debate tendrá como acusado a Héctor Horacio Satarian, el conductor de un camión Iveco que en la madrugada del 9 de febrero de 2021, atravesó el cantero central de la autopista mientras viajaba hacia Villa Mercedes y se cruzó de carril.

 

 

La maniobra desencadenó una secuencia de impactos entre un colectivo de la empresa 20 de Junio, un Renault Clio y una camioneta Toyota Hilux, que dejó como saldo tres personas fallecidas. El Juzgado de Garantía dispuso la elevación a juicio y la Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva.

 

 

Según la reconstrucción, el colectivo de larga distancia y el Clio intentaron esquivar al camión y durante esa maniobra, el transporte de pasajeros rozó el semirremolque, alcanzó al automóvil y ambos vehículos continuaron su camino sin control hasta impactar con una camioneta Toyota Hilux que transitaba detrás del camión,en el otro carril.

 

 

Una ocupante del colectivo y dos personas que iban en el Clio fueron las víctimas fatales.

 

 

En el lugar del accidente, el camionero aseguró que perdió el control del rodado cuando intentó esquivar un pozo, pero la pericia accidentológica incorporada a la causa concluyó que “no se encontraron factores externos que explicaran la invasión del carril contrario y atribuyó la pérdida de control del vehículo a una desatención en la conducción, asociada a cansancio, fatiga o distracción”.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo