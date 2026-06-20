Se acerca el juicio oral por un tremendo accidente

Tres personas fallecidas y cinco años de espera serán algunos de los elementos que se ventilarán en el juicio oral contra un camionero que causó un accidente fatal en la autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de La Cumbre.

Sin fecha de comienzo, el debate tendrá como acusado a Héctor Horacio Satarian, el conductor de un camión Iveco que en la madrugada del 9 de febrero de 2021, atravesó el cantero central de la autopista mientras viajaba hacia Villa Mercedes y se cruzó de carril.

La maniobra desencadenó una secuencia de impactos entre un colectivo de la empresa 20 de Junio, un Renault Clio y una camioneta Toyota Hilux, que dejó como saldo tres personas fallecidas. El Juzgado de Garantía dispuso la elevación a juicio y la Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva.

Según la reconstrucción, el colectivo de larga distancia y el Clio intentaron esquivar al camión y durante esa maniobra, el transporte de pasajeros rozó el semirremolque, alcanzó al automóvil y ambos vehículos continuaron su camino sin control hasta impactar con una camioneta Toyota Hilux que transitaba detrás del camión,en el otro carril.

Una ocupante del colectivo y dos personas que iban en el Clio fueron las víctimas fatales.

En el lugar del accidente, el camionero aseguró que perdió el control del rodado cuando intentó esquivar un pozo, pero la pericia accidentológica incorporada a la causa concluyó que “no se encontraron factores externos que explicaran la invasión del carril contrario y atribuyó la pérdida de control del vehículo a una desatención en la conducción, asociada a cansancio, fatiga o distracción”.