Lo acusan de nueve violaciones y podría pasar 20 años en la cárcel

No parece nada fácil la posición de un hombre acusado de nueve violaciones a las hijas de su ex pareja y que podría pasar sus próximos 20 años donde está ahora, en la cárcel provincial. El sujeto recibió la elevación a juicio y queda que se determine la fecha de inicio del debate.

Los hechos que se investigan sucedieron en Villa Mercedes y las damnificadas fueron dos menores de edad que estaban bajo la custodia del acusado, lo que agrava aún más su situación. Las víctimas son hijas de la mujer que durante años fue pareja del procesado.

La continuidad de la causa hizo que a principios de semana se elevara a juicio oral el expediente iniciado con la denuncia radicada por la mamá de las víctimas, quien en el momento de los hechos era pareja del acusado.

En total, se contabilizaron nueve hechos de abuso sexual contra las nenas, que al momento de recibir los ataques tenían menos de 12 y 5 años. La Fiscalía pidió que sea condenado a 20 años de prisión, aunque la defensa del acusado consideró que la calificación es “exagerada”.