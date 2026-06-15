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Estuvo demorado en una comisaría por chocar un patrullero y después nadie supo nada de él

Aldo Quiroga tiene 57 años y desapareció el domingo a la tarde. Cuando su hermano fue a poner la denuncia, le dijeron que había estado demorado en la Comisaría 6° y que fue liberado antes de las 19.

Por redacción
| Hace 4 horas

La última noticia que tuvo de Aldo Daniel Quiroga su familia fue que había sido demorado por averiguación de antecedentes y medios de vida y estuvo retenido en la Comisaría 6° de la ciudad de San Luis. La información policial indica que fue liberado el domingo 14 de junio a las 18:45 pero nadie sabe de él desde entonces.

 

 

Por eso, la familia del hombre de 57 años emprendió una búsqueda que comenzó en la misma comisaría, con la radicación de una solicitud de paradero.

 

 

En la madrugada del domingo, Quiroga fue visto por última vez, aunque un hermano del hombre que radicó la denuncia por el extravío se enteró que Aldo había estado demorado en la Comisaría 6, en el barrio José Hernández.

 

 

Sin notificación a su familia, el hombre habría sido liberado en la tarde del domingo, una vez que se completaron “las verificaciones correspondientes”, según informó la Policía.

 

 

Quiroga mide 1,73, es de tez trigueña, delgado, ojos marrones y pelo castaño oscuro. Al momento de ausentarse tenía un pantalón de jean celeste, zapatos rojos y campera amarilla y negra.

 

 

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