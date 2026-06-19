Quién es Adrián Ravier, el economista que asume la vocería presidencial

La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial marca un giro técnico y un intento de oxigenación en la estrategia de comunicación de la administración de Javier Milei.



El anuncio, que se formalizó tras una reunión en Olivos entre el mandatario y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posiciona en el centro de la escena pública a un economista de sólida trayectoria académica y fuertes vínculos con el pensamiento liberal clásico, en un momento en que el área oficial busca dejar atrás las recientes tensiones internas.



Nacido en Buenos Aires en 1978, Ravier cuenta con un extenso recorrido en las aulas. Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid —donde se formó bajo la dirección del referente internacional Jesús Huerta de Soto— y magíster por ESEADE.



Actualmente dicta clases en UCEMA y en la Universidad Nacional de La Pampa, provincia por la que fue electo diputado nacional en 2025 al encabezar la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.



Su relación con el presidente Milei no es nueva; ambos comparten el ámbito de la investigación y llegaron a coescribir el libro La batalla por la macroeconomía. Quienes conocen su trayectoria destacan su perfil como ensayista premiado por instituciones internacionales como el Ludwig von Mises Institute y su constante actividad como columnista en medios especializados de la región.



En el plano ideológico, el flamante vocero se define como un liberal clásico alineado con la defensa de la propiedad privada, la apertura comercial y el gobierno limitado. Respecto del rumbo del país, Ravier ha defendido públicamente el programa de estabilización oficial, destacando la baja de los indicadores de pobreza e indigencia frente al escenario recibido en 2023, y sosteniendo que la reciente reforma laboral será clave para reducir la informalidad.



Con su incorporación, el Ejecutivo apuesta por una figura de alto contenido técnico para defender las reformas estructurales desde la primera línea de exposición pública.



Agencia Noticias Argentinas/Infobae/Redacción.