Fattori será el tercer refuerzo de River

River busca más refuerzos en este mercado de pases tras las contrataciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Uno de los apuntados es Federico Fattori, mediocampista central de Argentinos Juniors que es del agrado de Eduardo Coudet y que llegará al club de Nuñez el lunes.

El Millonario envió una propuesta formal por el futbolista de 33 años. El ofrecimiento es de 2,5 millones de dólares y tras ser analizado por la dirigencia del club de La Paternal, la respuesta habría sido positiva. El lunes se oficializará la llegada del mediocampistal al Millonario.

River no era el único club interesado en los servicios de Fattori. También es del agrado de Talleres, una institución que también habría iniciado un diálogo con Argentinos Juniors por el surgido en Nueva Chicago.

Fattori disputó 21 partidos -solo en cuatro no completó la totalidad del encuentro- con el Bicho en la primera parte del año entre Torneo Apertura, Playoffs del campeonato y fase 3 de la Copa Libertadores. No hizo goles, no dio ninguna asistencia y recibió 6 amonestaciones en un total de 1.861 minutos jugados.