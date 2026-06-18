La familia de Messi llevó tranquilidad por el estado de salud de su padre

La familia de Lionel Messi emitió un comunicado y llevó tranquilidad en torno a la salud de su padre, Jorge, luego de los rumores que circularon en las últimas horas en redes sociales: "Evolucionando favorablemente".

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", comienza el comunicado.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas hras, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, continuó el mensaje de la familia Messi, haciendo referencia también a un medio que confirmó el deceso del padre del astro rosarino.

Por otra parte, aclararon que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

A su vez, aprovecharon para pedir “responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

Por último, agradecieron “las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, y aclararon: “Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.

La preocupación en torno a la salud de Jorge Messi comenzó durante el encuentro de la Selección argentina ante Argelia, en el que Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas luego de anotar el primero de sus tres goles. Después del partido, confesó que había atravesado unos días difíciles.

Desvincularon a Florencia Peña y dos productoras

Florencia Peña y dos productoras quedaron fuera del streaming en el que trabajaban luego de haber comunicado información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge, el padre de Lionel Messi, que debió ser desmentida.

El canal Luzu compartió un tajante comunicado en sus redes sociales donde informó: “Lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

Al mismo tiempo, informaron la decisión que se rumoreaba desde minutos antes: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV decidieron desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”, cerró el escrito.