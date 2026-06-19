Camino a Terrazas de Portezuelo, un hombre duerme sin abrigo, adentro de un canal

Las personas que viven en San Luis en situación de calle son cada vez más y los organismos estatales persisten en la elección de mirar para otro lado ante hechos que toda la población observa con preocupación.

La llegada de los fríos y las recientes muertes de al menos dos personas que en menos de un año fallecieron mientras dormían en la vía pública no fueron suficientes para despertar no la conciencia sino el trabajo de los funcionarios dedicados al área.

Mientras las organizaciones no gubernamentales son las que toman la posta de llevar alimento y abrigo a las familias que se quedaron sin hogar, los organismos públicos duermen el sueño de los injustos en casas calefaccionadas, con todas las comodidades a su alcance.

La situación totalmente contraria la vive un hombre que hace un par de días se instaló en la zona de la Ediro sin más equipaje que una caja de cartón, que en poco tiempo se convertirá en su colchón, unas bolsas con ropa y un par de sábanas viejas.

Sin colchas ni abrigos a la vista, el hombre se refugia debajo del canal que pasa por detrás de la imagen de la Virgen, muy cerca de una concesionaria de autos, al costado de la autopista José Santos Ortiz, camino posible de los muchos funcionarios que día a día acuden a sus oficinas de Terrazas de Portezuelo.

Nadie parece verlo. Pero está allí.