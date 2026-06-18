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Un drama

Otra vez el sur de la ciudad se quedó sin agua

La Municipalidad no informó cuándo se reestablecerá el servicio. Los vecinos no tienen agua potable desde las primeras horas del jueves. Hay enojo y las autoridades piden comprensión. 

Por redacción
| Hace 1 hora

El problema que parece ser eterno y que azota una y otra vez al sur de la ciudad volvió este jueves 18 de junio y toda la zona está sin agua potable. Los trabajos de reparación que lleva adelante SerBa en el acueducto cercano son, otra vez, el origen del corte.

 

 

Si bien los vecinos de las zonas comenzaron a notar el faltante a primera hora de la madrugada, la Municipalidad recién lo informó sobre las 9:30, lo que hizo que la paciencia del usuario vuelva a tener una prueba de fuego.

 

 

Durante el transcurso de las tareas, que no se sabe cuándo terminarán, los barrios 110 Viviendas, 114 Viviendas, 109 Viviendas, Faro I y II, El Lince, Maximiliano Toro, Manuel Lescano, Serranías, Néstor Kirchner, Pucará, Estrellas del Sur, San Luis XV y 400 Viviendas Sur no tendrán el servicio.

 

 

Como siempre, la Municipalidad pidió a los habitantes de la zona que hagan “uso cuidadoso del agua” y agradeció la comprensión. No informó sobre plazos de regreso del agua potable.

 

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