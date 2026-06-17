Familia Parra y BYD llegan con un test drive masivo de vehículos híbridos y eléctricos

San Luis será escenario de una experiencia única para los amantes de la innovación, la tecnología y la movilidad sustentable. Este viernes 19 de junio, de 10 a 18 hs., la concesionaria oficial Familia Parra, representante de BYD en Córdoba y empresa con una sólida trayectoria y presencia en la provincia de San Luis, realizará un Test Drive Masivo en las instalaciones de VITA CLUB (Av. Cruz de Piedra 501, Juana Koslay).

La jornada permitirá a los asistentes experimentar de primera mano las prestaciones, el confort y la tecnología de tres modelos destacados de la marca: BYD Song Pro, BYD Atto 2 y BYD Shark, esta última reconocida como la primera pick up híbrida enchufable del mercado argentino.

Con esta propuesta, Familia Parra refuerza su compromiso de acercar a los consumidores de San Luis las últimas tendencias en movilidad, ofreciendo una oportunidad exclusiva para conocer el desempeño real de vehículos que marcan el presente y el futuro de la industria automotriz.

Durante toda la jornada, especialistas comerciales de la marca estarán disponibles para asesorar a los interesados, responder consultas y brindar información sobre características, financiación y beneficios de cada modelo.

La actividad es gratuita y abierta al público. Para participar de las pruebas de manejo es requisito presentar licencia de conducir vigente.

Los interesados pueden inscribirse previamente y reservar el modelo que desean probar completando el siguiente formulario:

https://forms.gle/1XfauFv6BMRB6Mgr5