Emotivo mensaje para Leonardo Balerdi: "Estamos con vos"

La Selección argentina le dedicó un emotivo posteo al futbolista villamercedino Leonardo Balerdi, quien fue desafectado del equipo nacional tras lesionarse en la previa del amistoso frente a Honduras, con el mensaje “Leo, estamos con vos” y el mismo fue difundido por redes sociales.

El posteo fue publicado en la cuenta oficial de la Selección argentina donde puede verse una foto con todo el plantel del conjunto nacional con Lionel Messi a la cabeza junto al cuerpo técnico que en la noche de este martes debutará frente a Argelia por el Grupo J sosteniendo una bandera con el citado mensaje y la imagen de Balerdi.

El futbolista había sido desafectado del Mundial por Lionel Scaloni tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y luego que los estudios posteriores confirmaron que no llegará en condiciones físicas para el certamen.

El jugador surgido de las inferiores de Boca fue reemplazado por Marcos Senesi, flamante nuevo refuerzo de Tottenham de la Premier League