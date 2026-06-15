Detuvieron a una mujer por la muerte del empresario vinculado a Martín Menem
La sospechosa, identificada como Analia Sabrina Olmedo, quedó envuelta en la causa y está a disposición de la Justicia.
Una mujer fue detenida presuntamente acusada por el fallecimiento de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el empresario hallado muerto días atrás en un departamento del barrio porteño de Caballito y que se desempeñaba como directivo de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La sospechosa, identificada como Analia Sabrina Olmedo, quedó envuelta en la causa y está a disposición de la Justicia luego de una serie de tareas de análisis de cámaras de seguridad y peritajes realizados tras el hallazgo del cuerpo.
El empresario era director suplente y gerente de Gen Tech Argentina S.A., una compañía de suplementos dietarios que tuvo entre sus fundadores a Martín Menem.
La detención se concretó en la localidad bonaerense de José C. Paz, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40.
Como informaron fuentes policiales, la mujer de 33 años fue identificada como la principal sospechosa del fallecimiento ocurrido el pasado 8 de junio. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, habría mantenido un encuentro con la víctima antes de su muerte y se habría retirado del edificio luego del suceso.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los elementos recolectados durante la pesquisa permitieron vincular a Olmedo con el hecho y avanzar con su captura tras varios días de seguimiento.
Si bien hubo una detención de la sospechosa, la causa continúa abierta para determinar con precisión las circunstancias del hecho y si, finalmente, se trató de un homicidio.
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