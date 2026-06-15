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Pistas en las cámaras

Detuvieron a una mujer por la muerte del empresario vinculado a Martín Menem

La sospechosa, identificada como Analia Sabrina Olmedo, quedó envuelta en la causa y está a disposición de la Justicia.

Por redacción
| Hace 1 hora

Una mujer fue detenida presuntamente acusada por el fallecimiento de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el empresario hallado muerto días atrás en un departamento del barrio porteño de Caballito y que se desempeñaba como directivo de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

 

La sospechosa, identificada como Analia Sabrina Olmedo, quedó envuelta en la causa y está a disposición de la Justicia luego de una serie de tareas de análisis de cámaras de seguridad y peritajes realizados tras el hallazgo del cuerpo.

 

El empresario era director suplente y gerente de Gen Tech Argentina S.A., una compañía de suplementos dietarios que tuvo entre sus fundadores a Martín Menem.

 

La detención se concretó en la localidad bonaerense de José C. Paz, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40.

 

Como informaron fuentes policiales, la mujer de 33 años fue identificada como la principal sospechosa del fallecimiento ocurrido el pasado 8 de junio. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, habría mantenido un encuentro con la víctima antes de su muerte y se habría retirado del edificio luego del suceso.

 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los elementos recolectados durante la pesquisa permitieron vincular a Olmedo con el hecho y avanzar con su captura tras varios días de seguimiento.

 

Si bien hubo una detención de la sospechosa, la causa continúa abierta para determinar con precisión las circunstancias del hecho y si, finalmente, se trató de un homicidio.

 

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