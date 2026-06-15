Violento asalto: desfiguraron a patadas a un joven de 19 años para robarle el celular

Un violento asalto, registrado el domingo por la mañana en la zona centro de San Luis, dejó a un joven de 19 años internado, desfigurado y con graves secuelas físicas. La víctima fue abordada por tres delincuentes en la intersección de General Paz, entre Junín y Pedernera, quienes lo atacaron salvajemente para sustraerle el teléfono celular.



Según informó Radio Plus, el abogado de la familia de la víctima, Cristian Cano, relató la desesperante situación que vivieron los allegados del joven tras el hecho. "El domingo a las 6 de la mañana me llamó el padre desesperado porque a su hijo le habían destrozado la cara. Cuando lo encontró tirado en el piso, estaba totalmente irreconocible.



De acuerdo a los informes iniciales, tras dejar inconsciente al damnificado, los agresores continuaron pateándolo en el suelo, provocándole la fractura de la mandíbula y la pérdida de piezas dentales.



Gracias a los datos aportados por testigos sobre la vestimenta de los atacantes, el personal policial logró interceptar a uno de los sospechosos a una cuadra y media del lugar del hecho. Se trata de un joven de 21 años, residente de la ciudad de La Punta, quien "practica boxeo". El presunto agresor fue trasladado y quedó demorado en la Comisaría Primera, ubicada en la calle Falucho.



Respecto a la situación médica de la víctima, Cano confirmó que ya pasó por una intervención quirúrgica de urgencia y se encuentra en proceso de recuperación mientras buscan las prótesis necesarias. "Está totalmente alambrado", graficó el abogado.



Por otra parte, la defensa legal adelantó que buscará la máxima severidad en la imputación y apuntó contra el accionar de la instrucción policial y judicial. "Lo vamos a caratular como tentativa de homicidio. Hubo dolo directo y la intención de matar existió, porque a una persona que cae desmayada por una trompada y le seguís pegando en el piso, es porque la querés matar", argumentó el profesional.



Finalmente, el letrado expresó su preocupación por la preservación de elementos clave para la causa debido a lo que consideró "desidia judicial". Cano enfatizó que solicitó de manera urgente el secuestro de las prendas y, fundamentalmente, de las zapatillas del detenido, las cuales se encontraban ensangrentadas al momento del arresto, con el fin de evitar que se pierdan pruebas científicas determinantes para el expediente.