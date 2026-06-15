Los datos desmienten el relato: San Luis tuvo un alivio financiero del 8,9% en mayo

La provincia percibió un total de 171.432 millones de pesos en concepto de transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Foto: ANSL.

El discurso del Gobierno de Claudio Poggi, centrado de manera persistente en una supuesta asfixia financiera por la caída de recursos provenientes de la Nación, ha comenzado a chocar de frente con los datos estadísticos oficiales.



Mientras desde el Ejecutivo provincial se argumenta de forma constante que la falta de fondos de coparticipación justifica la parálisis de la obra pública, la ausencia de políticas sectoriales y el alarmante deterioro salarial y operativo en áreas críticas como salud, educación y seguridad, los números demuestran una realidad opuesta en el corto plazo.



De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), correspondiente a mayo de 2026, San Luis experimentó un significativo incremento en el ingreso de divisas por vía nacional. La provincia percibió un total de 171.432 millones de pesos en concepto de transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones.

Datos contundentes. San Luis recibió más fondos. Foto: IARAF.



Esta cifra representa un incremento nominal del 44,8% interanual que, al descontar el proceso inflacionario del período, se traduce en una suba real del 8,9% respecto al mismo mes del año anterior.



El minucioso análisis del caso puntano revela que la provincia no solo no perdió capacidad de compra durante el quinto mes del año, sino que obtuvo un importante saldo a favor.



Medido a precios constantes, San Luis embolsó un excedente interanual de 13.975 millones de pesos, lo que equivale a una ganancia per cápita de 25.780 pesos adicionales por habitante solo por la mejora de la recaudación fiscal nacional, impulsada principalmente por el fuerte repunte del impuesto a las ganancias a nivel federal.



Si bien es cierto que el acumulado de los primeros cinco meses del año muestra una leve caída real del 2,9% para la jurisdicción, en consonancia con la tendencia contractiva del resto del país en el inicio del ejercicio, la contundente bocanada de oxígeno financiero registrada en las últimas semanas desarma el argumento de la carencia absoluta de recursos inmediatos y expone la falta de previsión o de voluntad política para volcar dichos excedentes en resolver las urgencias más sensibles de la población puntana.

