El arquero de Cabo Verde cerró el arco y consiguió un empate histórico

La presentación de uno de los grandes candidatos de la Copa del Mundo, España, tuvo como figura a Vózinha, el arquero de la modesta Cabo Verde que se convirtió en la figura del empate en cero que las dos selecciones protagonizaron en el inicio del grupo H.

El equipo europeo buscó abrir el marcador por todos los carriles en su estreno en la competencia, pero una sensacional tarea del arquero más la incapacidad de La Roja en los momentos de definición hicieron que el torneo tenga su primer resultado sin goles. Fue la primera gran sorpresa del certamen.

Nico Williams, Yamine Lamal y Fernán Torres, entre otros, participaron del encuentro que terminó con un resultado histórico que hace que el grupo tenga una definición muy difícil de predecir.

El grupo H es especialmente importante para los argentinos ya que desde allí surgirá el hipotético rival de la Selección nacional en la siguiente fase.