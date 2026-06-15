María Paz Peralta enorme: ganó la Vuelta de San Juan Juvenil

Dos etapas ganadas con suma autoridad, dos segundos puestos en las restantes y el triunfo en el prólogo, le valieron a María Paz Peralta uno de los mayores logros de su impresionante carrera deportiva. La ciclista puntana se adjudicó la Vuelta de San Juan Juvenil y le puso a su año otra medalla.

La integrante del Donadío Cyclic de Buenos Aires, entrenada por el reconocido Sebastián Donadío, tuvo un inicio implacable de prueba, con el triunfo en la primera etapa disputada el viernes 12 de junio en El Pinar. Al día siguiente, la puntana repitió el triunfo en la exigente contrareloj, que le permitió hacer una diferencia muy grande respecto a sus contrincantes.

El sábado a la tarde se celebró la etapa de subida en el dique Ullum y el domingo la etapa final se desarrolló en el autódromo El Zonda, donde los cien competidores corrieron 14 vueltas, en un tramado muy duro que empezó con María Paz como líder de la general.

El triunfo de la puntana es aún más trascendente debido a que corre sin ningún tipo de apoyo oficial y la gran mayoría de los gastos deben ser afrontados por su familia.

Además, el logro la mantiene en la mira de la selección argentina de ciclismo en donde es convocada con frecuencia. Peralta fue representante nacional en los Juegos de la Juventud de Panamá, en los Sudamericanos Sub 15, es múltiple campeona argentina de pistas en 500 metros y es campeona argentina de ruta.

La obtenida por Peralta fue la primera edición de la Vuelta de San Juan Juvenil y de ella participaron cien ciclistas de todo el país. María Paz fue la única puntana.