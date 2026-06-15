Día de estrellas: debutan Lamine, Bielsa y Tim Payne

Promete ser una jornada apasionante la del lunes 15 de junio en el Mundial de fútbol. Equipos de alto nivel, figuras rutilantes y algunas sorpresas harán su debut en el quinto día de competencia.

A las 13 será el momento del debut de España que con Lamine Yamal como figura estelar, aunque suplente en el primer partido, intentará mostrar sus credenciales de candidato al título. Su rival es Cabo Verde, un equipo sin historia mundialista que intentará dar la sorpresa.

El segundo turno será la apertura del grupo G con otro equipo que promete llegar lejos, Bélgica. Tendrá al frente a Egipto, que viene de una muy buena clasificación.

Muchos argentinos coinciden en que su segundo equipo por simpatía tras el seleccionado de Lionel Scaloni es Uruguay. Es por eso que hoy muchos estarán prendidos a la pantalla a partir de las 19 para ver el debut del equipo oriental ante Arabia Saudita.

La presencia de Marcelo Bielsa en el seleccionado celeste, más algunos conocidos del fútbol argentino, potencian el interés.

El último turno de la jornada tendrá como dato anecdótico la posible participación de Tim Payne, el jugador sensación del mundial, con Nueva Zelanda. La nueva estrella de las redes sociales enfrentará a Irán a partir de las 22.