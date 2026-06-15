Un automóvil ardió tras un choque en Merlo y susto de tres mujeres en Tilisarao

El fin de semana largo pasó con un número importante de accidentes de tránsito. El más resonante fue el vehículo que se estrelló contra una patrulla en una esquina de la ciudad de San Luis, pero en Merlo hubo un fuerte choque que dejó como saldo un automóvil incendiado y su conductor hospitalizado.

El siniestro sucedió este lunes alrededor de las 7:30 en el cruce de *avenida Eva Duarte y Carlos Gardel*. El portal InfoMerlo consignó que uno de los involucrados era un remis cuyo conductor sufrió lesiones en el rostro y fue trasladado al Hospital “Madre Catalina Rodríguez”.

Dada la violencia del impacto, el coche de alquiler continuó su marcha y se desplazó varios metros hasta terminar dentro de un terreno ubicado a unos 20 metros de la avenida Carlos Gardel, donde se produjo un incendio que consumió gran parte del vehículo.

No trascendieron las causas que ocasionaron el accidente.

Vuelco en Tilisarao

Tres mujeres fueron rescatadas por los bomberos de la comuna, al volcar el vehículo en el que se trasladaban en calle Gobernador Alric.

La emergencia se registró este domingo a la madrugada y el automóvil siniestrado es un Volkswagen Gol Trend.

Un vecino alertó del accidente y que las mujeres no podían salir del interior del vehículo. Luego, los rescatistas las asistieron, tras sacarlas constaron que no presentaban lesiones de consideración.

Además de los bomberos, acudieron a la emergencia efectivos policiales y personal sanitario que trasladaron a las tres mujeres al hospital para estudios y controles médicos de mayor complejidad.

Camino a La Punta

Este lunes, a las 15:30, en la Autopista 25 de mayo se produjo un accidente que tuvo como protagonista a un automóvil Chevrolet.

La situación generó inconvenientes en el tránsito en el sector donde está el Polígono de Tiro, a poca distancia de la rotonda que lleva a Potrero de los Funes.

Por causas no determinadas, el conductor perdió el control del Chevrolet que se estrelló y arrancó una columna de iluminación.

El choque fue muy fuerte y le ocasionó importantes lesiones al chofer, tal como quedó registrado en el sangrado que quedó al lado del vehículo.

Terminó en un canal de riego

Este domingo, en Villa Mercedes, un automovilista de 74 años protagonizó un accidente de tránsito al despistarse y caer dentro de un canal de riego.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, en la zona conocida como La Dársena.

El hombre circulaba a bordo de un automóvil Ford Ka blanco, por calle De Domínguez en sentido norte-sur y al perder el control del vehículo, se salió de la carpeta asfáltica, continuó su marcha por un camino de tierra y finalmente cayó al canal de riego municipal.

Según se informó, el hombre logró salir del vehículo por sus propios medios y, a simple vista, no presentaba lesiones de gravedad, pero de igual modo fue llevado a un centro asistencial.

Fotos: bomberos Infomerlo y Tilisarao