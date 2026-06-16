Pía Claveles suma experiencia y buenas actuaciones en Europa
En la Copa Portuguesa finalizó séptima en el Ranking Sub 23. Ahora, con el “Maiatos Team” correrá en España.
La puntana Pía Claveles, una de las promesas del ciclismo argentino , sigue sumando experiencia en Europa, como integrante de la prestigiosa escuadra “Maiatos Cycling Team”.
El pasado fin de semana se cumplió con una nueva fecha de la Copa Portuguesa, y “Maiatos” tuvo una destacadísima actuación, ya que en el ranking por equipos se quedo con el segundo lugar.
En lo individual, Pía finalizó en la novena ubicación y en la clasificación exclusiva para pedalistas Sub 23, obtuvo la séptima posición.
Desde el entorno de la juvenil de 17 años destacan que sus actuaciones son muy alentadoras y más teniendo en cuenta que es su primera incursión en este nivel de alta competencia: “Fue un objetivo cumplido, con muy buenas sensaciones y rendimiento”, remarcaron..
En la segunda mitad del 2026, Pía Claveles intervendrá en carreras por territorio español y a fines de agosto tendrá como desafío “la Vuelta a Portugal Sub 19”.
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