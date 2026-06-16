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Ciclismo

Pía Claveles suma experiencia y buenas actuaciones en Europa

En la Copa Portuguesa finalizó séptima en el Ranking Sub 23. Ahora, con el  “Maiatos Team” correrá en España.   

Por redacción
| Hace 3 horas

La puntana Pía Claveles, una de las promesas del ciclismo argentino , sigue sumando experiencia en Europa, como integrante de la prestigiosa escuadra  “Maiatos Cycling  Team”.

 

El  pasado fin de semana se cumplió con una nueva fecha de la Copa Portuguesa, y “Maiatos” tuvo una destacadísima actuación, ya que en el ranking por equipos se quedo con el segundo lugar.

 

En lo individual, Pía finalizó en la novena ubicación y en la clasificación exclusiva para pedalistas Sub 23, obtuvo la séptima posición.   

 

Desde el entorno de la juvenil de 17 años destacan que sus actuaciones son muy alentadoras y más teniendo en cuenta que es su primera incursión en este nivel de alta competencia: “Fue un objetivo cumplido, con muy buenas sensaciones y rendimiento”, remarcaron.. 

 

En la segunda mitad del 2026, Pía Claveles intervendrá en carreras por territorio español y a fines de agosto tendrá  como desafío “la Vuelta a Portugal Sub 19”.

 

 

 

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