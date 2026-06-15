San Luis, entre las ocho provincias con peor desempeño en empleo privado formal

La crisis del mercado laboral continúa profundizándose y San Luis figura entre las jurisdicciones más afectadas por la destrucción de empleo privado formal. El último informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado elaborado por el Ministerio de Capital Humano sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) confirma que la provincia atraviesa una tendencia fuertemente descendente que ya acumula una caída del 6,8% desde fines de 2023.

Los números muestran un deterioro sostenido del empleo formal privado. La cantidad de trabajadores registrados en empresas privadas pasó de un piso cercano a los 54.600 asalariados a alrededor de 51.000 en la medición más reciente, una pérdida de más de 3.500 puestos de trabajo en poco más de dos años.

El retroceso ubica a San Luis entre las ocho provincias con peor desempeño laboral del país y en el puesto 17 entre las 24 jurisdicciones nacionales, lejos de las provincias que lograron sostener o incrementar el empleo registrado durante el mismo período.

A nivel nacional, el informe correspondiente a marzo de 2026 revela que el empleo asalariado privado formal cayó un 1,5% interanual, equivalente a 96.700 puestos de trabajo menos. La contracción alcanzó a 20 de las 24 jurisdicciones del país. Solamente Neuquén, Río Negro, La Rioja y San Juan consiguieron exhibir crecimiento en el empleo formal.

La evolución de San Luis acompaña una dinámica que comenzó a profundizarse durante el primer trimestre de 2024, cuando se registró la etapa de mayor velocidad en la pérdida de puestos laborales. Luego sobrevino una breve meseta durante el segundo semestre de ese año, con una leve recuperación hacia diciembre. Sin embargo, durante 2025 volvió a instalarse una tendencia contractiva que se mantiene hasta la actualidad.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de Trabajo de la Nación y la Dirección Provincial de Estadística y Censos, durante el primer semestre de 2025 la provincia ingresó en una nueva fase de destrucción sostenida de empleo formal. Actualmente el mercado laboral continúa mostrando signos de fragilidad debido al menor nivel de actividad industrial, la caída del consumo interno y las dificultades que enfrentan sectores tradicionalmente generadores de empleo.

Los datos sectoriales a nivel nacional reflejan además que la industria manufacturera perdió un 4% de sus puestos de trabajo registrados en los últimos doce meses y que el comercio retrocedió un 1,9%, dos actividades con fuerte presencia en la estructura económica puntana.

La situación se ve agravada por la pérdida del poder adquisitivo. Según el informe oficial, el salario promedio del sector privado registrado alcanzó los $2.207.129 en marzo, con una suba interanual del 31,6%. Sin embargo, el incremento quedó por debajo de la inflación acumulada del 32,6%. El salario mediano, que refleja con mayor precisión lo que percibe la mayoría de los trabajadores, llegó a $1.540.251 y aumentó apenas un 28,1%, profundizando el deterioro de los ingresos reales.

Con más de dos años de retroceso, San Luis se consolida entre las provincias más golpeadas por la crisis laboral formal, en un escenario donde la recuperación económica aún no logra traducirse en creación de empleo privado ni en una mejora efectiva de los salarios.

Esta versión pone el foco en San Luis desde el título y resalta el dato más fuerte: la pérdida del 6,8% del empleo privado formal y la caída de más de 3.500 puestos de trabajo registrados.

Fuente: Infobae

Foto: Mundo Gremial