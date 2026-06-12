Chicos de una escuela de Tilisarao tiñieron de celeste y blanco todo el edificio

La fiebre mundialista, la cercanía por el Día de la Bandera y la iniciativa de los alumnos y docentes se conjugaron para que el Centro Educativo Nº 12 “Leopoldo Lugones” de Tilisarao se vistiera de celeste y blanco. Los responsables fueron los alumnos de 4° grado de la institución, especialmente movilizados porque en pocos días harán la Promesa de Lealtad a la Bandera.

Con ese impulso, llevaron adelante un emotivo proyecto institucional denominado “Banderazo”, que consistió en vestir de celeste y blanco aulas, pasillos, patios y sectores comunes de la escuela. “El objetivo fue revalorizar los símbolos patrios y fortalecer el sentido de pertenencia entre los estudiantes”, dijeron los docentes.

La propuesta tuvo tal aceptación que no tardaron en sumarse alumnos de otros cursos y niveles, quienes también decoraron y llenaron de mensajes patrióticos su lugar de estudio. Para aprovechar el desarrollo del Mundial, el proyecto no solo mostró la identificación con la bandera sino también con otras expresiones nacionales.

La idea quedó plasmada en un video que refleja el trabajo de toda la comunidad educativa y “el compromiso de los estudiantes en la preparación de uno de los momentos más significativos de su trayectoria escolar”.

La iniciativa fue coordinada por la directora general Vanesa Ceresole, el director del nivel secundario Marcelio Pescio y la regente de nivel primario Paola Cadelago, quienes acompañaron el proyecto junto al equipo docente de la institución.