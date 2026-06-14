Denuncian el bloqueo de cuentas sueldo del Banco Nación Argentina a empleados públicos

El Centro de Asistencia al Trabajo (CEATRA), cuya presidencia es ejercida por Luis Armesto, denunció formalmente el bloqueo de cuentas sueldo en el Banco Nación Argentina (BNA) que afecta a trabajadores de la administración pública provincial.

La medida impacta principalmente en el sector salud y se origina por deudas financieras acumuladas. La entidad inició actuaciones urgentes ante la Defensoría del Pueblo de San Luis y la Dirección de Defensa del Consumidor para revertir la situación.

Los damnificados ven acreditado el depósito de sus salarios, pero las entidades bancarias les impiden retirar o transferir el dinero libremente. Al presentarse en las sucursales, reciben ofertas obligadas de refinanciación de deudas como única condición para recuperar el acceso a sus fondos.

CEATRA expuso que la profunda crisis económica arrastró a muchos estatales a destinar entre el 50% y el 70% de sus ingresos mensuales al pago de compromisos financieros.

La organización advirtió que la práctica viola normativas nacionales de protección al trabajador. Según las disposiciones del Banco Central, una cuenta sueldo solo puede ser embargada si el saldo acumulado supera tres veces el sueldo promedio cobrado en los últimos seis meses. En esos casos excepcionales, solo se congela el dinero excedente a dicho límite. La legislación laboral argentina también prohíbe la retención del 100% de los haberes, ya que el salario resguarda necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.

Frente al sobreendeudamiento en la administración pública puntana, se activaron varios frentes. En la Legislatura provincial se impulsa un proyecto de ley para establecer que ningún descuento, débito automático o retención bancaria pueda superar el 30% del haber mensual neto. El objetivo es asegurar que cada empleado disponga del 70% restante de manera intangible.

La Asociación de Trabajadores del Estado también presentó solicitudes formales para que el Gobierno de San Luis intervenga coordinando planes de refinanciación con tasas de interés bonificadas y plazos accesibles.