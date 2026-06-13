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Alerta gremial

Atraso y pobreza: San Luis encabeza la morosidad nacional y los sueldos no alcanzan

La Mesa Intersindical provincial advirtió que, con básicos planchados y sumas no remunerativas, el aguinaldo será insuficiente. Reclaman una urgente recomposición salarial.

Por redacción
| Hace 23 horas

La Mesa Intersindical de San Luis se reunió esta semana para analizar la situación salarial de los trabajadores del Estado y el nuevo índice de IPC. Los gremios coincidieron en que “es urgente una recomposición salarial” para todo el sector público, cuyos ingresos ya no alcanzan para llegar al 15 de cada mes. La pérdida de poder adquisitivo se refleja en las finanzas domésticas de miles de familias estatales que no pueden afrontar pagos básicos.

 

El diagnóstico se confirma con los datos económicos provinciales. San Luis lidera la encuesta nacional de morosidad con un 34%, el porcentaje más alto del país. Para los sindicatos, esa cifra expone el nivel de endeudamiento al que se vieron arrastrados los trabajadores formales ante la caída del salario real. Las deudas con tarjetas, servicios y créditos se acumulan mes a mes mientras el ingreso no se actualiza.

 

Desde la Intersindical cuestionaron la política de incrementos a través de sumas no remunerativas y la falta de movimiento en los básicos. Aseguran que ese esquema impacta directamente en el próximo aguinaldo, que será muy pobre frente al aumento sostenido de los servicios y de la canasta básica. Con tarifas, alquileres y alimentos en alza, el medio aguinaldo no alcanzará para descomprimir la situación.

 

Los gremios reclamaron una actualización salarial que recomponga lo perdido y que se aplique de forma remunerativa. Insistieron en que sin una recomposición real, la provincia seguirá encabezando indicadores negativos de morosidad y consumo. La mesa resolvió mantener el estado de alerta y avanzar con medidas de visibilización del reclamo en las próximas semanas.

 

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