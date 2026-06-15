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A pura garra

Uruguay hizo todo para ganar, pero no pudo

Empató 1 a 1 con Arabia Saudita. El arquero saudita fue la figura ya que impidió el triunfo del elenco rioplatense. Abdulelah Al-Amri a los 41' del primer tiempo abrió el marcador para Arabia y en el complemento, a los 35',  equiparó Maximiliano Araujo.

Por redacción
| Hace 1 hora
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