Uruguay hizo todo para ganar, pero no pudo
Empató 1 a 1 con Arabia Saudita. El arquero saudita fue la figura ya que impidió el triunfo del elenco rioplatense. Abdulelah Al-Amri a los 41' del primer tiempo abrió el marcador para Arabia y en el complemento, a los 35', equiparó Maximiliano Araujo.
Por redacción
| Hace 1 hora
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