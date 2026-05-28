El “Flaco” López celebró su citación mundialista con tres asistencias

José Manuel “Flaco” López tuvo una noche consagratoria en Palmeiras, al aportar tres asistencias en la goleada por 4 a 1 ante Junior de Barranquilla, en el Allianz Parque de San Pablo, por la sexta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El delantero argentino, que horas antes había sido incluido por Lionel Scaloni en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, fue una de las grandes figuras del equipo brasileño y participó de manera directa en tres de los cuatro goles del “Verdao”.

López asistió a Jhon Arias para abrir el marcador en el arranque del partido, luego volvió a ser clave en el tanto de Allan Ellias y, antes del cierre del primer tiempo, habilitó otra vez a Arias para el 3-1 parcial. Junior había descontado por intermedio de Luis Muriel.

Ya en el complemento, Andreas Pereira selló el 4-1 definitivo para Palmeiras, que cerró la fase de grupos con 11 puntos y avanzó a los octavos de final, aunque terminó segundo en la zona por detrás de Cerro Porteño.__IP__

La actuación del ex Lanús llegó en un momento especial: López disputará su primer Mundial con la camiseta argentina y atraviesa una temporada de alto impacto en Brasil, con goles y asistencias que lo metieron de lleno en la consideración del cuerpo técnico nacional.