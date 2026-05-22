Argentina en el Mundial 2026: la lista de Scaloni y los jugadores que se juegan un lugar

Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para entregar la nómina definitiva de 26 jugadores a la FIFA, y cada día que pasa sin anuncio oficial eleva la tensión un grado más.

La base está, pero los bordes queman

De los 26 lugares disponibles, alrededor de 22 ya están prácticamente resueltos. El cuerpo técnico cuenta con un bloque sólido de campeones del mundo en Qatar 2022 y no tiene motivos para tocarlo. Muchos hinchas siguieron de cerca los amistosos recientes y la prelista de 55 jugadores que la AFA publicó en mayo para anticipar quiénes entran en la consideración inicial.

Los titulares indiscutidos en el arco y en el mediocampo son:

Arqueros base: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso Mediocampo fijo: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández Delantera asegurada: Lautaro Martínez y Julián Álvarez

Lautaro Martínez y Julián Álvarez

Cuatro lugares en la defensa y dos o tres en el ataque concentran toda la discusión. Ahí es donde los teléfonos no paran de sonar en los cuerpos técnicos de media Liga argentina y media Premier League. Para seguir cada movimiento de la nómina con datos actualizados, https://1xbet.es/es/login cubre en tiempo real todos los mercados del torneo.

El tema Messi, que no es un tema pero igual es el tema

Oficialmente, Lionel Messi no confirmó su participación en el Mundial 2026. Extraoficialmente, nadie en el entorno de la Selección lo imagina fuera. Si viajara a Estados Unidos, jugaría su sexta Copa del Mundo, un número que la mayoría de los futbolistas profesionales no alcanza ni en videojuegos. Scaloni lo incluyó en la prelista de 55 sin dudar, lo que habla más que cualquier declaración pública.

La única variable real es su estado físico. A los 38 años, Messi maneja sus tiempos con una precisión que él mismo conoce mejor que nadie. Por ahora, la sensación generalizada es que estará.

Las peleas abiertas por un lugar

La defensa es el sector más movido. Cristian "Cuti" Romero arrastra una lesión en el ligamento colateral de la rodilla y no jugará con Tottenham el resto de la temporada. Se espera que llegue al Mundial, pero ajustado. Nahuel Molina también suma señales de alarma musculares de última hora. Que dos titulares del puesto lleguen con lo justo no es el escenario ideal.

Quienes pelean por meterse entre los 26:

Marcos Senesi (Bournemouth) y Facundo Medina (Lens), centrales zurdos que cubren un perfil que Scaloni valora

(Bournemouth) y (Lens), centrales zurdos que cubren un perfil que Scaloni valora Marcos Acuña , que recuperó terreno y tiene chances reales de volver a jugar un Mundial

, que recuperó terreno y tiene chances reales de volver a jugar un Mundial Kevin Mac Allister (Union SG), hermano menor de Alexis, que se ganó crédito en el ciclo reciente

En el ataque, la lesión de Joaquín Panichelli abrió una puerta para José Manuel "Flaco" López, delantero de Palmeiras que aparecía fuera del radar hace apenas dos meses. El fútbol tiene esa costumbre incómoda de decidir por lesión lo que no decidió por rendimiento.

Los jóvenes como Franco Mastantuono y Giuliano Simeone entran en el debate pero hoy están más cerca del borde que del centro. Simeone, hijo de Diego, suma puntos por su polivalencia táctica, una virtud que Scaloni explota al máximo para aprovechar los 26 cupos sin desperdiciar versatilidad.

El grupo J y lo que le espera a Argentina

La Selección integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Sobre el papel, no es un grupo de la muerte. Sobre el papel, Arabia Saudita tampoco lo era en Qatar.

El calendario de la fase de grupos:

16 de junio: Argentina vs. Argelia, 22 hs. (hora argentina), Kansas City

Argentina vs. Argelia, 22 hs. (hora argentina), Kansas City 22 de junio: Argentina vs. Austria, 14 hs., Dallas

Argentina vs. Austria, 14 hs., Dallas 27 de junio: Argentina vs. Jordania, 23 hs., Dallas

Austria es el rival que más respeto genera dentro del cuerpo técnico. El equipo europeo viene de una Eurocopa sólida y tiene jugadores de nivel en las ligas más competitivas del continente. Argelia, en cambio, es más conocida por sus estrellas en Francia que por sus resultados colectivos recientes.

La cuenta regresiva que no para

El 30 de mayo es la fecha límite para la lista. El 6 de junio, el amistoso contra Honduras en Texas con el plantel ya definido. El 9 de junio, Islandia en Alabama como segundo ensayo. Y el 16, la primera pelota oficial.

Veintinueve días para que Scaloni tome decisiones que van a generar análisis, discusiones y algún reproche inevitable. Así funciona ser DT de Argentina antes de un Mundial. No importa qué lista presentes: siempre falta alguien y siempre sobra alguien. La diferencia es lo que pasa después del primer partido.