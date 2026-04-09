  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

18°SAN LUIS - Jueves 09 de Abril de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

18°SAN LUIS - Jueves 09 de Abril de 2026

EN VIVO

FIFA

Mundial de fútbol. por primera vez habrá tres árbitros argentinos

Los elegidos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera. Tello dirigirá por segunda vez un certamen ecuménico. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Darío Herrera tendrá su primera experiencia mundialista.Foto. NA

La Argentina tendrá tres árbitros principales en un Mundial de fútbol por primera vez en su historia,

 

Los colegiados argentinos elegidos por el ente máximo del fútbol a nivel mundial para dirigir en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, fueron Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.

 

La de este año será la primera experiencia mundialista para Falcón Pérez y Herrera, mientras que Tello ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022. Los tres partidos que le tocaron en aquella inolvidable edición que terminó con el título para la Argentina fueron Suiza - Camerún y Portugal - Corea del Sur por la fase de grupos y Marruecos - Portugal en los cuartos de final.

 

Históricamente, los países solían contar con uno o dos árbitros principales. Sin embargo, debido al aumento de selecciones participantes y al respectivo incremento de partidos, se decidió ampliar el número de jueces.

 

Por otra parte, también se supo que Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro serán árbitros asistentes, mientras que Hernán Mastránelo colaborará desde el VAR.

 

En los últimos días, Tello había sido protagonista de una triste escena, ya que sufrió una lesión en la rodilla durante el Repechaje entre Congo y Jamaica e incluso se fue entre lágrimas. Sin embargo, después se confirmó que no era de gravedad.__IP__

 

Su reemplazante en aquella ocasión fue justamente Herrera, quien estaba como cuarto árbitro.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo