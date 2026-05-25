Sin sorpresas en la lista mundialista de Colombia
La selección “Cafetera” es candidata a llegar hasta las últimas rondas.
Colombia presentó su lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde integrará el Grupo K con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.
El director técnico de la selección de Colombia, que es el argentino Néstor Lorenzo, no incluyó casi ninguna sorpresa en la lista de 26 jugadores que irán por el gran sueño en este Mundial.
La presencia más destacada para la selección "Cafetera" es la de su gran estrella, el volante ofensivo James Rodríguez, que pese a llevar casi un año de inestabilidad en todos los clubes a los que va, brilla cada vez que se pone la camiseta de su país.
En la lista también aparecen figuras reconocidas del fútbol argentino, como el mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero, quien probablemente deje River después del Mundial, y el extremo Jaminton Campaz, que se desempeña en Rosario Central, entre otros.
A su vez, una de las grandes ausencias es la de Sebastián Villa, que juega en Independiente Rivadavia de Mendoza y es uno de las grandes figuras del fútbol argentino.
La de este año será la séptima participación para Colombia en un Mundial, luego de las de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.
Su mejor actuación en un Mundial se dio en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue derrotado por el país organizador por 2-1.
El debut de Colombia en el Mundial 2026 será el miércoles 17 de junio, cuando se enfrente con Uzbekistán a partir de las 23 (hora de Argentina).
Los convocados de Colombia para el Mundial 2026
Arqueros:
- Camilo Vargas
- Álvaro Montero
- David Ospina
Defensores:
- Santiago Arias
- Daniel Muñoz
- Yerry Mina
- Jhon Lucumí
- Dávinson Sánchez
- Willer Ditta
- Johan Mojica
- Deiver Machado
Mediocampistas:
- Richard Ríos
- Gustavo Puerta
- Juan Camilo Portilla
- Jefferson Lerma
- Kevin Castaño
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Jhon Arias
- Jorge Carrascal
Delanteros:
- Luis Díaz
- Carlos Andrés Gómez
- Jaminton Campaz
- Juan Camilo Hernández
- Jhon Córdoba
- Luis Suárez
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