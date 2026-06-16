Cierra la primera fecha y debutan las últimas estrellas: Ronaldo, Modric, Keane y Díaz
El partido de la jornada lo jugarán a partir de las 17 Croacia e Inglaterra. Antes, a las 14, Portugal se enfrenta a Congo y a las 20 Ghana se mide con Panamá. La jornada se cierra con el esperado debut de Colombia.
La primera fecha de la Copa del Mundo se cerrará este miércoles 17 de junio en cuatro estadios que recibirán a estrellas del fútbol. Cristiano Ronaldo, Henry Keane, Luka Modric y Luis Díaz son algunos de los los astros que saldrán a la cancha y serán los últimos en debutar.
El portugués, a las 14, se pondrá nuevamente la camiseta de su selección para enfrentar a Congo en el partido que abra el grupo K.
A las 17 está previsto uno de los grandes partidos de la primera fecha. Por el grupo L, Inglaterra y Croacia animarán un encuentro que promete mucha acción y adrenalina en el frente a frente a dos selecciones europeas de primer nivel.
Por el mismo grupo, a las 20, Ghana enfrentará a Panamá, que jugará su segundo Mundial y espera mejorar la tarea que tuvo en el anterior.
El cierre de la jornada, de la primera fecha y del grupo K tendrá como protagonistas a la selección Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, que a partir de las 23 tendrá al frente a Uzbekistán.
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