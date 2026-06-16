Cierra la primera fecha y debutan las últimas estrellas: Ronaldo, Modric, Keane y Díaz

La primera fecha de la Copa del Mundo se cerrará este miércoles 17 de junio en cuatro estadios que recibirán a estrellas del fútbol. Cristiano Ronaldo, Henry Keane, Luka Modric y Luis Díaz son algunos de los los astros que saldrán a la cancha y serán los últimos en debutar.

El portugués, a las 14, se pondrá nuevamente la camiseta de su selección para enfrentar a Congo en el partido que abra el grupo K.

A las 17 está previsto uno de los grandes partidos de la primera fecha. Por el grupo L, Inglaterra y Croacia animarán un encuentro que promete mucha acción y adrenalina en el frente a frente a dos selecciones europeas de primer nivel.

Por el mismo grupo, a las 20, Ghana enfrentará a Panamá, que jugará su segundo Mundial y espera mejorar la tarea que tuvo en el anterior.

El cierre de la jornada, de la primera fecha y del grupo K tendrá como protagonistas a la selección Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, que a partir de las 23 tendrá al frente a Uzbekistán.