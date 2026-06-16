  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Martes 16 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Martes 16 de Junio de 2026

EN VIVO

Miércoles movido

Cierra la primera fecha y debutan las últimas estrellas: Ronaldo, Modric, Keane y Díaz

El partido de la jornada lo jugarán a partir de las 17 Croacia e Inglaterra. Antes, a las 14, Portugal se enfrenta a Congo y a las 20 Ghana se mide con Panamá. La jornada se cierra con el esperado debut de Colombia.

Por redacción
| Hace 3 horas

La primera fecha de la Copa del Mundo se cerrará este miércoles 17 de junio en cuatro estadios que recibirán a estrellas del fútbol. Cristiano Ronaldo, Henry Keane, Luka Modric y Luis Díaz son algunos de los los astros que saldrán a la cancha y serán los últimos en debutar.

 

 

El portugués, a las 14, se pondrá nuevamente la camiseta de su selección para enfrentar a Congo en el partido que abra el grupo K.

 

 

A las 17 está previsto uno de los grandes partidos de la primera fecha. Por el grupo L, Inglaterra y Croacia animarán un encuentro que promete mucha acción y adrenalina en el frente a frente a dos selecciones europeas de primer nivel.

 

 

Por el mismo grupo, a las 20, Ghana enfrentará a Panamá, que jugará su segundo Mundial y espera mejorar la tarea que tuvo en el anterior.

 

 

El cierre de la jornada, de la primera fecha y del grupo K tendrá como protagonistas a la selección Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, que a partir de las 23 tendrá al frente a Uzbekistán.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo