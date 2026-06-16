Una madre reanimó a su hijo ante la falta de médicos en un centro de salud

Una grave situación de desprotección sanitaria y vial en el interior de San Luis quedó expuesta tras el caso de un adolescente de 14 años que sufrió una broncoaspiración en una zona rural cercana a Beazley. La vida del menor dependió exclusivamente de que su madre supiera realizar maniobras de reanimación y primeros auxilios.



Al llegar al Centro de Atención Primaria local, la familia se encontró con que no había médicos ni enfermeros de guardia. Solo había dos guardias de seguridad en el lugar, sin personal capacitado para atender una emergencia de esa gravedad ni para activar un protocolo de traslado urgente.



Ante la ausencia de atención, la familia se vio obligada a manejar 60 kilómetros adicionales hasta la ciudad de San Luis para que el adolescente recibiera asistencia médica. El joven logró sobrevivir y actualmente se recupera favorablemente, pero el episodio dejó en evidencia múltiples fallas estructurales.



El caso denuncia el abandono del sistema de salud rural, la inexistencia de protocolos de respuesta inmediata y el deterioro extremo de las rutas y caminos vecinales. Los pozos y el mal estado de la vía retrasan los tiempos de viaje críticos durante emergencias médicas, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades del interior provincial.