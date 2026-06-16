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Inseguridad

Insólito robo en pleno centro de Villa Mercedes: se llevaron un auto empujándolo

Delincuentes hurtaron un Ford Falcon de colección frente a cámaras de seguridad. Nadie vio nada. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Referencia visual del "pequeño botín". Imagen ilustrativa.

Este martes se registró un hecho insólito en pleno centro de Villa Mercedes que expone la absoluta inoperancia en materia de seguridad por parte de la gestión provincial. Aseguran que un Ford Falcon de lujo modelo 1971, color celeste plomizo y perteneciente a una sucesión, fue robado de una vivienda deshabitada en la calle Maipú, entre Pedernera y Avenida Mitre, justo frente a la plaza, en inmediaciones al Concejo Deliberante. 

 


Los delincuentes sacaron el vehículo de colección y se lo llevaron remolcándolo o empujándolo, según datos que trascendieron. Pese a la audacia del método y a que el auto pasó directamente frente a la cámara de seguridad ubicada en la esquina del Concejo, nadie vio nada. El portón de la propiedad, único ingreso al inmueble, aparentemente no fue violentado.

 


Este suceso ocurre días después de la visita protocolar de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que dejó flotando la duda de si la ministra provincial, Nancy Sosa, le exhibiría el verdadero mapa del delito. San Luis atraviesa un escenario crítico con robos sin freno, hechos de violencia y narcotráfico.

 


Inmediatamente después de esa visita, el oficialismo apuró la difusión de un informe que asegura "fuertes bajas" en homicidios, robos y hurtos durante 2025. Sin embargo, la realidad desmiente el relato oficial y expone la impericia: con incontables delitos que ni siquiera se denuncian por el hartazgo de los vecinos ante la burocracia, hechos como el de hoy demuestran que la provincia es tierra de nadie.

 

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