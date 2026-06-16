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Contra Argelia

Messi, en modo Dios, tres goles y una leyenda que no para de crecer

El astro argentino juega su sexto Mundial y puede convertirse en el máximo goleador de la historia. Puso el 1 a 0 con un zurdazo tremendo y el 2 a 0 de rebote. Es el debut de la selección de Leonel Scaloni, que comienza la defensa del título obtenido en Catar. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La Selección argentina ya se enfrenta con Argelia en su debut en el Mundial 2026.

 

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