Messi, en modo Dios, tres goles y una leyenda que no para de crecer
El astro argentino juega su sexto Mundial y puede convertirse en el máximo goleador de la historia. Puso el 1 a 0 con un zurdazo tremendo y el 2 a 0 de rebote. Es el debut de la selección de Leonel Scaloni, que comienza la defensa del título obtenido en Catar.
Por redacción
| Hace 2 horas
La Selección argentina ya se enfrenta con Argelia en su debut en el Mundial 2026.
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