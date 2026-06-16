Riesgo sanitario: grave colapso cloacal en el barrio 400 Viviendas

Las familias del barrio 400 Viviendas de Villa Mercedes sufren un problema por el permanente colapso del sistema cloacal, anomalía que los expone a consecuencias sanitarias y ambientales

De acuerdo a lo informado por los propios vecinos, los desbordes en la red son más visibles en las manzanas 6985 y 6986, pero el riesgo alcanza a todo el complejo.

En el mencionado sector el ambiente es insoportable y tiene como origen las deficientes conexiones lo que genera constantes colapsos. Los propios vecinos se han encargado de registrar los daños que las perdidas ocasionan en la infraestructura urbana.

Este barrio, que se llama “Tenemos Futuro” fue inaugurado el 1 de noviembre del 2025 por el gobernador Claudio Poggi y desde entonces, según recalcan desde la barriada, ante los frecuentes desbordes de inmediato avisan al municipio y pese al conocimiento del peligro que esto representa, no han tenido la solución que el problema requiere.

El principal obstáculo radicaría en que la obra aún no fue formalmente entregada al municipio, por lo que el organismo debe hacerse cargo de las reparaciones (sería Obras Sanitarias Mercedes), ni se asoma por el complejo “Tenemos Futuro”.

"Las cloacas están colapsadas y nadie se quiere hacer responsable porque la obra todavía no fue entregada al Municipio", señalaron los vecinos en mensajes enviados a medios radiales como FM La Nuestra que se hizo eco y visibilizó el preocupante inconveniente.