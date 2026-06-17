Trombotto le ganó la pulseada a Ordoñez por Ambiente y los radicales preparan su regreso

La promesa de reducir el Estado que el gobernador Claudio Poggi promulgó con la supuesta desintalación de secretarías y direcciones quedó solo en el anuncio pomposo aunque en los hechos el organigrama sigue tan amplio como al principio. Lo que sí se ha demostrado con el movimiento es quién va a manejar los fondos públicos de ahora en adelante.

El ente de Residuos que dependía de la supuestamente extinguida Secretaría de Medio ambiente tiene un presupuesto millonario que se disputaron el ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto y el ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez. Una vez más, el gobernador inclinó su preferencia por Trombotto y le dejó el manejo del organismo.

En rigor, el jugoso dinero público que tiene la ahora llamada Dirección General de Ambiente será manejada por el funcionario muy expuesto tras el caso de El Caburé, el escándalo de corrupción poggista más grande del mandato.

De la nueva oficina se desprende un despacho y una asesoría legal más tres direcciones que tendrán a la vez 12 subdirecciones, por lo que lo que el gobernador presentó como una achicamiento del organigrama con pretexto de la crisis económica no es más que un acomodamiento de los nombres de cada despacho. El gasto seguirá siendo el mismo.

Y también seguirá siendo el mismo, aparentemente, el equipo de funcionarios que se harán cargo de esas áreas, en su mayoría ocupadas por dirigentes del radicalismo.

Es decir, que los mismos hombres a los que hace un mes les pidieron la renuncia con la excusa de achicar los gastos regresarán a la función pública en sus mismas tareas. La ex secretaría de Medio Ambiente era una de las áreas que el oficialismo cubrió con gente de la UCR para devolver los favores políticos de la alianza que llevó a Poggi al gobierno.

No todo el radicalismo está incluido en las mieles que ofrece el gobierno. Todos los funcionarios que llamaron para ocupar los puestos en Medio Ambiente están relacionados con Juan José Alvarez Pinto y lejos, muy lejos, de Federico Cacace, quien fue titular de la secretaría ambiental y se convirtió en el primer radical eyectado del gobierno de Poggi.

Cacace, junto a su hermano Alejandro, son parte de la oposición más férrea que Alvarez Pinto encuentra en su propio partido y mantienen una dura disputa por el control del radicalismo.