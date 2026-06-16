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UNSL: proponen distinguir a Teresa Parodi con el “Doctorado Honoris Causa”

El Departamento de Artes impulsó la iniciativa destacando su trayectoria que une música, compromiso social, memoria y educación pública.

Por redacción
| Hace 10 horas

El Departamento de Artes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) propuso que le otorguen el título de “Doctora Honoris Causa” a Teresa Parodi. La iniciativa busca reconocer una trayectoria que entrelaza arte, compromiso social, memoria, derechos humanos y educación pública.

 

Para los impulsores, hay artistas que dejan canciones y artistas que dejan huellas. Teresa Parodi ha hecho ambas cosas. Su obra convirtió la música en un espacio de encuentro, identidad y transformación, acompañando las luchas de los pueblos y dando voz a quienes muchas veces no la tienen.

 

“La música crea comunidad inmediatamente. Hay un vínculo amoroso en el que nos sentimos identificados y somos uno”, expresó la cantautora.

 

Desde la Facultad de Ciencias Humanas remarcan que reconocer a Teresa Parodi es también reconocer una forma de entender la cultura como un bien colectivo, capaz de construir comunidad, tender puentes y sembrar esperanza.

 

El “Doctorado Honoris Causa” es la máxima distinción que otorga la UNSL. Se entrega a personalidades destacadas por méritos excepcionales y aportes a la ciencia, las artes o la labor social. La universidad ya distinguió a alrededor de 60 personalidades, entre ellas Rita Segato en 2026 y Adriana Serquis en 2025.

 

Quienes deseen acompañar la iniciativa pueden hacerlo adhiriendo a través del formulario dispuesto para tal fin o enviando una nota de aval al correo departesfch@gmail.com para ser incorporada a la solicitud.

 

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