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Cultura y devoción

Tilisarao vibró con la Feria de Colectividades del Colegio Nuestra Señora Inmaculada

La comunidad educativa desplegó un abanico de danzas, música en vivo y un emotivo cierre mariano que conmovió a los asistentes.

Por redacción
| Hace 3 horas
El encuentro tuvo amplia convocatoria. Foto: gentileza.

Tilisarao fue escenario de una jornada inolvidable donde las raíces y la fe se fusionaron en la gran Feria de Colectividades organizada por el Colegio Nuestra Señora Inmaculada. Con un marco de público que superó las expectativas, el evento superó la propuesta de sus stands tradicionales para transformarse en una verdadera fiesta del arte y la identidad.

 

 

Los estudiantes llenaron de color el encuentro. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 

 

La danza dejó su brillo en Tilisarao. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 


El movimiento comenzó con la energía desbordante de los alumnos, quienes inauguraron la feria contagiando alegría al ritmo de la canción del mundial 2026. 

 

 

Las tradiciones dijeron presente en el encuentro. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 

 

Instantes del encuentro; el personal que contribuyó con la jornada. Foto: gentileza. 

 


A partir de allí, el escenario se convirtió en un crisol de culturas: la emotividad y el orgullo de nuestras danzas folklóricas argentinas abrieron paso a la fuerza y pasión del flamenco español. 

 

 

Momentos de alegría en el encuentro. Foto: gentileza. 

 

 

La música marcó la jornada. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 


La música en vivo también tuvo su momento dorado con la presentación especial de Alberto Ortiz "El Trovador", quien cautivó a los presentes con su calidez y talento vocal.

 

 

Los vecinos disfrutaron una jornada ideal. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 

 

Instantes del encuentro. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 


Sin embargo, el instante más profundo de la tarde llegó hacia el final. Los estudiantes recrearon de forma bellísima la aparición de la Virgen, hilvanando ese hecho histórico con los orígenes y la fundación de la querida institución educativa. 

 

 

Los más chicos, los protagonistas. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 

 

Instantes del encuentro. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 


La puesta en escena alcanzó su punto más alto cuando los jóvenes interpretaron la emotiva canción dedicada a la Virgen, una obra compuesta por Pablo Quevedo que conmovió hasta las lágrimas a los asistentes.

 

 

La danza, el atractivo de la jornada. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 


El broche de oro de este encuentro mágico tuvo lugar en el cielo. Una suelta de globos blancos elevó las intenciones, rezos y deseos que la comunidad fue depositando con cariño a lo largo del día. 

 

 

Los chicos brillaron con su talento. Foto: Colegio Nuestra Señora Inmaculada. 

 


Desde la organización, remarcaron un agradecimiento inmenso a los alumnos, docentes, familias y artistas que unieron esfuerzos para regalarle a Tilisarao un despliegue único de talento, memoria y profunda devoción.

 

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