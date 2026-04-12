Tras la tragedia de Pascuas, padres autoconvocados de Tilisarao piden medidas de seguridad

El domingo de Pascuas se registró un grave accidente que enlutó al Valle del Conlara. Ahora, la gente busca acciones para frenar estos hechos.

El dolor por las pérdidas irreparables de jóvenes en un siniestro vial el domingo de Pascuas, ha impulsado una reacción colectiva en Tilisarao. Ante la repetición de tragedias en el pueblo y zonas aledañas, un grupo de padres autoconvocados emitió un comunicado llamando a la acción. La cita está programada para el próximo miércoles 15 de abril a las 21:30 en la sede del Concejo Deliberante.



El objetivo del encuentro es hacer uso de la "Banca del Pueblo", una herramienta de participación ciudadana, para plantear medidas preventivas e intercambiar ideas que permitan que los jóvenes "disfruten de su juventud en forma sana y segura, y regresen a salvo a casa".



Una comunidad bajo el impacto del duelo



Según comentó el periodista Remigio Aimale, el suceso paralizó a la población: "Tilisarao tenía en simultáneo tres velatorios; fue una situación absolutamente angustiante y reflexiva para todos", remarcó, manteniendo un profundo respeto por el dolor de las familias afectadas.



Para Aimale, aunque el tema es sumamente delicado, el debate es impostergable, siempre y cuando se mantenga alejado de intereses políticos. "Es el momento de hacerlo. Este debate va a interpelar a todos los sectores y actores de la sociedad: autoridades, instituciones y, por supuesto, a los padres. A todos", señaló el cronista.



Interpelación a todos los sectores



La convocatoria no solo busca soluciones inmediatas, sino también una revisión de las conductas y normativas actuales. En ese sentido, se puso el foco en la necesidad de abordar temas estructurales, como la rigurosidad en los controles y la formación de conductores.



"Hay cosas que son necesarias abordar en tiempos donde los carnet de conducir se entregan casi como un regalo de Navidad", advirtió Aimale, subrayando la responsabilidad en la prevención y en la educación vial.



La movilización de este miércoles se asoma como el punto de partida para un compromiso conjunto que evite que el luto vuelva a cubrir las rutas de la región.

