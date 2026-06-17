Cerraron una sucursal bancaria en la zona “Estación”

El secretario general de la Asociación Bancaria, Claudio Nazario, confirmó que el banco Superville bajó las persianas de su sede en la zona Estación de Villa Mercedes, situación que ya se venía considerando desde hace varios meses.

“Esto es un verdadero atraso para los habituales usuarios y todo ese sector comercial”, señaló en dirigente, quien indicó que con esta medida los 2400 jubilados y los otros usuarios que tenía la sucursal deberán trasladarse hasta la sede central que está en la esquina donde finaliza la Avenida Mitre y comienza Lavalle.

Con respecto al destino de los empleados de la sede “Estación”, dijo que de los seis trabajadores tres tuvieron que aceptar el retiro voluntario ya que “los empujaron a llegar a un acuerdo” y los otros tres fueron reubicados.