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Leo Balerdi

"Quedar afuera de un mundial por una lesión es algo difícil de aceptar"

El zaguero internacional oriundo de Villa Mercedes agradeció el mensaje de apoyo de todo el plantel del seleccionado argentino. 

Por redacción
| Hace 4 horas

El villamercedino Leonardo Balerdi agradeció con un emotivo mensaje el fuerte apoyo que recibió de los integrantes de la Selección Argentina tras haber quedado afuera de la Copa del Mundo por un desgarro.  

 

“Leo, estamos todos con vos”, expresaban en la bandera que desplegaron. El zaguero al ver la foto de todo el plantel albiceleste respondió a través de las redes sociales: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho”.

 

Inmediatamente después reveló cómo vivió los días posteriores a enterarse de su baja: “fueron muy duros”. “Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”, reflexionó.

 

“Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante”.

 

Finalmente dijo: “Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina”, alentó.

 

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