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11°SAN LUIS - Jueves 18 de Junio de 2026

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El otoño se despide con heladas, mañanas frescas y cielos despejados

A partir del mediodía del jueves, la nubosidad disminuirá y el sol calentará un poco, sobre todo por las tardes. El viernes la mínima será de un grado y habrá viento durante todo el fin de semana. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Como corresponde al otoño, los últimos de la estación en San Luis serán grises, frescos y con la necesidad de salir abrigados. Las temperaturas descenderá día a día hasta la llegada del invierno, el domingo.

 

 

El jueves 18 de junio se espera una jornada ventosa con leve descenso de las temperaturas y un cielo que hasta el mediodía estará nublado y con probabilidades de descargar lluvias o lloviznas aisladas, más los bancos de niebla que ya son un clásico matinal.
 

 

Por la tarde, la nubosidad irá en disminución hasta que al final de la jornada estará totalmente despejado. La mínima será de 4 grados y la máxima de 15 y se esperan vientos fuertes en la zona serrana y central.

 

 

El viernes habrá un buen tiempo en general, aunque la mañana será muy fría, con descenso de la temperatura mínima, que tocará un grado, lo que provocará heladas en toda la provincia. El cielo estará despejado y la máxima se estima en 16 grados.

 

 

El Día de la Bandera, última jornada otoñal del 2026, el tiempo continuará con mañanas frías, cielos despejados, mínimas de 2 grados, máximas de 17 y viento del sector norte con algunas ráfagas.

 

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