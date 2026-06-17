La justicia confirmó fallas graves en la planta potabilizadora de El Volcán

La justicia de San Luis confirmó graves fallas en el funcionamiento de la planta potabilizadora de El Volcán y determinó que el suministro actual no cumple con las exigencias del Código Alimentario Argentino. Una pericia oficial validó los históricos reclamos de los vecinos, quienes denuncian problemas de salud y exigen obras de infraestructura urgentes ante la crisis hídrica.

El informe judicial detectó múltiples irregularidades. Uno de las deficiencias es que el control bromatológico se realiza de forma semanal cuando la normativa exige un mínimo de cuatro controles diarios. Además, la planta no cuenta con personal técnico calificado para su correcta operación y regulación, lo que compromete la seguridad del proceso.

Inspecciones previas de San Luis Agua también habían alertado sobre parámetros alterados. Se registró conductividad en aumento, baja cantidad de oxígeno, falta de cloro y residuos de sulfato a la salida del establecimiento. Esas deficiencias generan olores y contaminantes que los vecinos perciben en el agua de consumo diario.

La demanda impulsada apunta de forma directa contra el Gobierno puntano y la Municipalidad de El Volcán. El objetivo central del amparo es obligar a las autoridades a ejecutar una obra de conexión urgente al acueducto La Florida para extraer agua cruda de mejor calidad, dado que el proceso de potabilización actual sobre la cuenca local es deficiente.