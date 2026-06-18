Ahora, se podrán pagar las apuestas por medio de un alias

La implementación de un alias para que el usuario de la Lotería de San Luis pueda pagar sus apuestas de manera electrónica es una modernización y una solución diseñada tanto para el apostador como para el agenciero. El nuevo sistema estará en todas las casas de apuestas de la provincia y fue provista por BenkoPay, una plataforma especializada en pagos digitales que, desde 2021, forma parte de Grupo Pronto, dueño de Pronto Pago, la empresa de cobranzas extrabancaria.

Mauro Giaccone, CEO de Grupo Pronto, explicó que la innovación a la que se incluyó la Lotería de San Luis “permite que los pagos se realicen mediante un CVU específico de cada agencia, y luego se centralicen todos en una cuenta única. Esto hace posible ordenar los flujos de dinero, mejorar la trazabilidad y simplificar la administración”.

La centralización de la recaudación y la identificación clara de cada transacción aportan mayor transparencia al sistema y fortalece el control y la confiabilidad de la operatoria. A la vez, incorpora distintos mecanismos de control como blacklist de usuarios que incluye la identificación de menores de edad, y de personal vinculado a la operación de la lotería, entre otros.

La incorporación de pagos a través de alias representa la apertura de un nuevo canal digital para la red de agencias y ofrece una alternativa concreta al dinero efectivo. El avance permite ampliar las opciones de pago disponibles y mejorará la experiencia del cliente.

“BenkoPay nos aportó una solución a medida para la operatoria de Lotería de San Luis, de gran impacto para el impulso comercial de nuestra red. A través de ella, los agencieros tienen la posibilidad de ofrecer un nuevo canal de pago que se ajusta a las preferencias y necesidades de sus clientes”, afirmó Lucas Baffetti, Gerente de Lotería de San Luis.

El sistema se destaca por su facilidad de uso y rápida implementación. Al tratarse de una solución progresiva y sin costo tanto para apostadores como para agencieros, permite una adopción fluida en toda la red. La digitalización del cobro simplifica procesos, reduce la carga operativa y minimiza errores, con lo que se mejora la gestión diaria en los puntos de venta.